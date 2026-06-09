От началото на годината 52 училищни аниматори са уволнени заради подозрения за сексуално насилие

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От 1 януари досега 132 училищни аниматори са били отстранени от работа в Париж, като от тях 52 заради подозрения за сексуално или сексистко насилие, предаде Франс прес, като се позова на кмета на Париж Еманюел Грегоар.

Франция е потресена от смъртта на 11-годишно дете. Основният заподозрян е мъж, срещу когото са били подавани редица сигнали за посегателства над непълнолетни.

В Париж пък имаше поредица от случаи на сексуално насилие над деца, свързани с дейности, организирани в училищата извън учебното време, съобщава БТА.

Социалистическият кмет Грегоар обяви създаването на „независима разследваща комисия“ по този въпрос. Ръководството на комисията е поверено на бивш съдия по дела с непълнолетни.