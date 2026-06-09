Президентът на Франция Еманюел Макрон връчи "Ордена на Почетния легион" на латинския патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала, с когото се срещна днес в Париж, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

На Пицабала беше присъдено званието „рицар" на "Ордена на Почетния легион". Макрон дефинира високопоставения духовник като „неуморим апостол на междурелигиозния диалог, справедливостта и мира".

„Докато цивилното население и сред него християните в Светите земи са въвлечени във вихъра на войната, пожелах чрез този жест да отдадем почит на този неуморим апостол на междурелигиозния диалог, справедливостта и мира и да изразим признателността на Републиката за неговата смелост и човечност", заяви френският държавен глава в социалната мрежа Екс.

„В съответствие със своите исторически отговорности Франция остава ангажирана с подкрепата на християните в Светите земи и на всички народи в Близкия и Средния изток", добави Макрон, подчертавайки „непоколебимата привързаност" на Франция към спазването на статуквото на светите места в Йерусалим.

От Елисейския дворец уточниха, че по този начин държавният глава е „отдал почит на една от най-значимите духовни фигури на Светите земи".

По време на церемонията Еманюел Макрон заяви: „Подобно на Вас, ние сме убедени, че християнското присъствие в Светите земи трябва да бъде запазено на всяка цена. То води началото си от тази земя и е неразделна част от нея. Освен това е гаранция за нейното равновесие и символ на религиозното многообразие, което става все по-крехко."

Днес сутринта Пицабала проведе разговор и с френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро.

По време на посещението си във Франция, започнало вчера, той трябва да се срещне с вярващи, представители на източните църкви, както и с църковни, културни и институционални ръководители.

В четвъртък Пицабала ще посети светилището Паре-льо-Мониал в департамента Сона и Лоар, в централните части на Източна Франция, където до неделя той ще ръководи честванията на празника на Пресветото Сърце Исусово.