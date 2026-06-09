В Кения застреляха протестиращ срещу карантинния център за изложени на ебола американци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кенийската полиция застреля протестиращ по време на нова демонстрация срещу карантинния център в Кения за американци, изложени на вируса ебола, съобщиха за Ройтерс очевидци и лидер на протеста.

Патрик Вахоме, който помогна за организирането на протестите в централния град Нанюки срещу съоръжението, както и множество очевидци на мястото на събитието, заявиха, че мъжът е починал от огнестрелна рана в главата.

Двама репортери на Ройтерс, които не станали свидетели на стрелбата, видели тяло да лежи неподвижно с голяма рана в главата в задната част на полицейски микробус.

Говорител на полицията заяви, че не разполага с информация за инцидента.

Предложението за изграждане на отделение с 50 легла във военновъздушната база Лайкипия край Нанюки разгневи много кенийци, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. Те обвиняват САЩ, че оставят Кения да поеме риска от грижата за хората, изложени на епидемията от ебола в източната част на Демократична република Конго и Уганда. Там са регистрирани над 500 потвърдени случая и 100 смъртни случая.

Освен това други двама души бяха убити при протестите миналата седмица в Нанюки, където недоволството нараства, докато кенийските и американските власти публично потвърждават ангажимента си към плана.

Полицията започна да използва сълзотворен газ още рано тази сутрин, за да разпръсне стотиците протестиращи, събрали се в различни части на града. Някои развяваха кенийски знамена, а един от демонстрантите носеше бял кръст с изписан в червено надпис „Отхвърлете Ебола". Повече от 10 протестиращи бяха задържани от полицията, съобщиха репортери на Ройтерс.

Протестиращата Присила Имани заяви, че свързването на района с карантинния център отблъсква туристите, които обикновено идват да изкачат планината Кения или да видят носорози в близкия природен резерват.

Съдия от Върховния съд два пъти е издал разпореждания, забраняващи на кенийското правителство да предприема стъпки за изграждане или започване на дейност на обекта. Последната ѝ заповед даде на правителството една седмица да разкрие всички споразумения и оперативни протоколи, свързани с обекта.

Джошуа Малидзо, адвокат, който оспорва плана за карантинния център от името на правозащитната организация „Катиба Инститют", заяви, че срокът, определен от съда, е изтекъл вчера, без правителството да изпълни разпореждането.

Според американски и дипломатически представители, както и данни за проследяване на полети, американски военни самолети са продължили да превозват персонал и оборудване след издаването на съдебните заповеди, като се очаква няколко самолета да кацнат тази седмица.

САЩ заявиха, че са наясно с обжалването в съда и „работят с кенийското правителство за разрешаване на всички възражения".