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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23010467 www.24chasa.bg

Израел осъди мерките на няколко държави срещу организации на еврейските заселници

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Тел Авив

Израел осъди мерките, наложени от няколко западни държави, включително Франция, срещу организации, свързани с еврейски заселници, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Израел категорично отхвърля срамните мерки, предприети от чуждестранни правителства срещу израелски граждани, израелски бизнеси и министър в правителството", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Израел Орен Марморщайн.

"Истинската същност на тези действия се крие в опита за налагане на политическа позиция за правото на евреите да се заселват в земите на Израел и в израелско-палестинския конфликт - всичко това прикрито като мерки, уж насочени към борба с насилието", добави той в отговор на мерките, предприети от Франция, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Норвегия.

Тел Авив

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