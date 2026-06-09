Юлия Тимошенко сезира ООН заради нарушения на основни права покрай делото си за корупция

Бившата премиерка на Украйна Юлия Тимошенко е сезирала ООН заради „сериозните нарушения на основните права", на които според нея е подложена във връзка с образуваното срещу нея дело за корупция в Украйна. Това съобщиха във вторник нейните адвокати пред Франс прес.

Френските ѝ адвокати, Франсоа Зимере, Джесика Финел и Каталина де ла Сота, специализирани в областта на човешките права и международните дела, твърдят, че производството срещу Тимошенко „нарушава най-основните принципи на правото на справедлив съдебен процес". Те са сезирали четирима специални докладчици към Служба на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

Според тях Юлия Тимошенко „олицетворява един от основните гласове на демократичната опозиция в Украйна" и днес отново е обект на „процес, който напомня на политическо преследване".

„Подкрепата за Украйна срещу руската агресия е необходимост. Но тази подкрепа не може да оправдае мълчанието пред сериозни съдебни злоупотреби, които подкопават върховенството на закона", заявяват адвокатите.

Те посочват редица процесуални нарушения и твърдят, че защитата не е получила достъп до доказателство, представяно като ключово по делото. Става дума за оригиналната версия на аудиозапис, използван като обвинителен материал.

Една от водещите фигури на Оранжева революция и два пъти министър-председател след 2005 г., 65-годишната Тимошенко прекара три години в затвора между 2011 и 2014 г. по обвинение в злоупотреба с власт, след като загуби президентските избори от проруския политик Виктор Янукович. Тогава украинската опозиция и западните държави определиха делото като политическо отмъщение.

Днес, като опонент на президента Володимир Зеленски, тя отново е обект на съдебно производство. Обвинена е, че е обсъждала с друг депутат подробностите по схема за купуване на гласове, включително предполагаеми плащания от по 10 000 долара месечно, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Тимошенко категорично отхвърля обвиненията и ги определя като „договор за политическото ѝ елиминиране". По време на съдебно заседание през януари тя нарече обвиненията „провокация" и обвини украинската антикорупционна агенция, че е изпълнила „политическа поръчка, насочена специално към нейното дискредитиране".