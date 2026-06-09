Християнски водачи от Тир призоваха за реакция на призивите на Израел за масова евакуация

Християнски духовни водачи от Тир призоваха международната общност и властите в Ливан да предприемат бързо действия, с които попречат на Израел да атакува населен с християни район. Това става след като израелската армия нареди на всички жители на южния пристанищен ливански град да се евакуират, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Разпореждането за евакуация важи и за пощадения до този момент християнски квартал на Тир.

Изявлението до международната общност и ливанските власти бе отправено от митрополита на Тир от Мелхитската униатска църква - Жорж Искандар, православния митрополит на Тир, Сайда и околностите - Елиас Кфури, и архиепископа на Маронитската католическа архиепархия на Тир - Шарбел Абдула.

След като израелската армия отправи предупрежденията за евакуация, стотици хора започнаха да напускат християнския квартал. Служители на гражданска защита помагат за евакуацията на по-възрастни хора, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Крайбрежната магистрала на Ливан бе блокирана от автомобили, претоварени с всякакъв багаж. Семейства натъпкват в колите всичко, което могат. От прозорците на някои автомобили се подават навити килими, а багажниците на много коли са частично отворени, за да поемат мебели и лични вещи.

Ливанското министерство на здравеопазването заяви, че днес при израелски въздушен удар по един от кварталите на на Тир, са били убити 9 души и 27 са били ранени.

Тримата местни християнски водачи призоваха международната общност и ливанските лидери да "предприемат незабавни и сериозни мерки, за да предпазят старата част на Тир от разрушение и човешки трагедии".

Израел от няколко седмици нанася въздушни удари по Тир и в четвъртия по големина град в Ливан вече има масивни разрушения.

Тир е смятан за един от най-старите градове в света и в района му има няколко подводни археологически обекта. Градът е включен Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1984 г.

"Старият град не е просто жилищен квартал", пише в изявлението на християнските духовници. "Той е историческото и човешкото сърце на Тир, дом на хиляди цивилни", добавят те. "Всяко еахд нападение или цялостното унищожаване на този квартал би представлявало хуманитарна и национална катастрофа с необратими последствия", предупреждават християнските духовни водачи.

Православният митрополит Елиас Кфури заяви, че продължаващият конфликт не представлява просто война срещу "Хизбула". "Войната е срещу целия Ливан, а не само срещу една конкретна група в Ливан", отбеляза той.

Говорителят на израелската армия на арабски език Авихай Адрае заяви днес в социалната мрежа Екс, че израелските сили още преди няколко дни са предупредили, че в християнския квартал има членове на "Хизбула". Израелската армия "скоро ще трябва да предприеме мерки срещу терористичните им дейности в квартала", добави Адрае. По думите му всяка сграда, използвана от "Хизбула" за военни цели, "може да стане обект на удари".