Палестински движения със съгласие - групировките в Газа дават част от оръжията си на нов орган

Представители на палестински движения, събрали се в Кайро, са постигнали съгласие въоръжените групировки в ивицата Газа да предадат част от оръжията си на специален палестински орган, който тепърва предстои да бъде създаден. Това съобщиха във вторник палестински източници на Франс прес, цитирана от БТА.

Подобно предложение на пръв поглед няма големи шансове да бъде прието от Израел, който настоява за пълна демилитаризация на ивицата Газа, започваща с разоръжаването на ислямисткото палестинско движение „Хамас". Въпреки това няколко участници в преговорите в Кайро изразиха надежда, че инициативата може да помогне за излизане от задънената улица в преговорите за бъдещето на Газа, които са в застой от месеци.

Днес палестинските движения обсъждат конкретните условия за предаването на оръжията на структура, одобрена от различните политически сили сред палестинците, според източник, запознат с разговорите.

Същевременно участниците са отхвърлили идеята за пълно разоръжаване, каквото изисква Израел, посочват няколко източника, пожелали анонимност поради чувствителността на темата.