ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин учи виетнамците на борба

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23010609 www.24chasa.bg

Палестински движения със съгласие - групировките в Газа дават част от оръжията си на нов орган

636
Ивицата Газа. Снимка Архив

Представители на палестински движения, събрали се в Кайро, са постигнали съгласие въоръжените групировки в ивицата Газа да предадат част от оръжията си на специален палестински орган, който тепърва предстои да бъде създаден. Това съобщиха във вторник палестински източници на Франс прес, цитирана от БТА.

Подобно предложение на пръв поглед няма големи шансове да бъде прието от Израел, който настоява за пълна демилитаризация на ивицата Газа, започваща с разоръжаването на ислямисткото палестинско движение „Хамас". Въпреки това няколко участници в преговорите в Кайро изразиха надежда, че инициативата може да помогне за излизане от задънената улица в преговорите за бъдещето на Газа, които са в застой от месеци.

Днес палестинските движения обсъждат конкретните условия за предаването на оръжията на структура, одобрена от различните политически сили сред палестинците, според източник, запознат с разговорите.

Същевременно участниците са отхвърлили идеята за пълно разоръжаване, каквото изисква Израел, посочват няколко източника, пожелали анонимност поради чувствителността на темата.

Ивицата Газа. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)