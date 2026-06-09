US министър: Износът на петрол през Ормузкия проток и Персийския залив ще продължи да расте

Движението на танкери в Персийския залив и износът на петрол през Ормузкия проток се увеличават въпреки продължаващото напрежение между САЩ и Иран, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

Според Райт корабният трафик през Ормузкия проток „значително е нараснал" спрямо нивата отпреди една или две седмици и тази тенденция вероятно ще продължи. Той подчерта, че износът на петрол през региона се увеличава, въпреки че ситуацията остава нестабилна.

Изявлението беше направено по време на конференция на аналитичния център „Атлантически съвет" (Atlantic Council). Райт посочи, че ще бъдат необходими месеци, за да се възстановят напълно нормалните потоци на енергийни суровини и критични материали като сяра, хелий и смазочни продукти, дори и при постигане на „траен мир".

Частичните затруднения в морския трафик са започнали след военните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, които временно са нарушили движението през ключовия маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, категоричен е Райт.

„Въпреки това през последните седмици част от корабите са възобновили преминаването през протока, макар често да изключват транспондерите си и да се движат през нощта", заяви Райт.

Напрежението в Близкия изток доведе до рязко поскъпване на енергията и засили политическия натиск върху администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп преди междинните избори за Сената през ноември.

Вашингтон продължава да настоява за мирно споразумение с Техеран, което да включва пълно отваряне на Ормузкия проток.

Цените на петрола сорт Брент поевтиняха с над 3 на сто до 91,34 долара за барел, след като Иран и Израел временно прекратиха взаимните удари след призив на Тръмп, въпреки че и двете страни предупреждават, че бойните действия могат да бъдат подновени.

Райт заяви, че цените на петрола не са се повишили по-рязко по време на конфликта отчасти заради по-големите от очакваното глобални запаси, особено в Китай. По думите му вносът на петрол в Китай е намалял с около 4 милиона барела дневно през май, тъй като страната е използвала натрупани резерви. Той подчерта обаче, че това не означава спад в търсенето, предизвикан от по-високите цени.