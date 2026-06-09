Президентът на Мексико: Стачката на учителите, дни преди световното, е провокация

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум днес нарече "провокация" протестите на учителите, блокирали улици в мексиканската столица дни преди началото на Световното първенство по футбол, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Шейнбаум, която вчера обеща "мирна" церемония по откриването на Мондиала в столицата Мексико, каза по време на традиционната си сутрешна пресконференция, че демонстрациите на учителите, които изградиха лагер близо до фен зоната в историческия център на града, са "необясними". "Гледаме на това като на провокация", каза тя.

Дисидентска групировка в рамките на учителския синдикат СНТЕ стачкува от миналата седмица с искания за увеличаване на заплатите и отмяна на закона за пенсиониране, които правителството смята за неприложими.

Шейнбаум призова за диалог и изключи намеса на полицията за разпръскване на протестите, по време на които бяха изградени пътни блокади и бяха унищожени статуи, свързани със Световното първенство.

Миналата сряда група протестиращи атакува министерството на образованието. "Те искат да провокират размирици с приближаването на Мондиала", каза тогава кметът на града и добави: "ние няма да се подадем на провокации".

Мексико е домакин на Световното първенство по футбол за трети път, този път съвместно със САЩ и Канада.

Учителският синдикат СНТЕ призова за продължаване на демонстрациите в четвъртък - деня, в който отборът на Мексико ще се изправи срещу Южна Африка в мач на откриването на Мондиала.

Президентката Мексико няма да присъства на церемонията по откриването на стадион "Ацтека", но се очаква да отиде на "фен празника" на площад "Сокало" в историческия център на мексиканската столица. "Ще видим как ще се развие ситуацията с учителите", каза тя.