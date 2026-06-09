ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" не успя с първата си оферта за 150 млн. евр...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23010912 www.24chasa.bg

Тръмп обвини Иран за разбилия се хеликоптер, обеща реакция от страна на САЩ

1780
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран е свалил американски боен хеликоптер „Апачи", който е патрулирал над Ормузкия проток през нощта. Той обеща, че САЩ ще отговорят на атаката, без обаче да предостави допълнителни подробности, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

„Току-що бях информиран от нашите велики въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери „Апачи", докато е патрулирал над Ормузкия проток", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Двамата пилоти са в безопасност и са невредими, но въпреки това САЩ са принудени да отговорят на тази атака", каза Тръмп.

Асошиейтед прес припомня, че изказването на Тръмп идва след като дрон спаси екипажа на бойния хеликоптер, разбил се близо до стратегическия воден път, който Иран на практика затвори по време на войната си със САЩ и Израел.

Това беше първото известно спасяване с дрон в морето от американските военни, каза капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. Той каза, че безпилотният плавателен съд е локализирал двамата пилоти и ги е довел до брега, след като са прекарали около два часа във водата.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)