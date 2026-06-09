Градовете в пакистанската част на Кашмир опустяха след сблъсъци между протестиращи и полицията

Улиците по няколко малки и големи градове в контролираната от Пакистан част на Кашмир останаха празни днес, след като протестиращи влязоха в сблъсъци със силите за сигурност преди обща стачка, свикана от наскоро забранен алианс от групи на гражданското общество, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Улиците в главния град Музафарабад и на други места опустяха, като по тях през целия ден се виждаха само полицейски автомобили.

Най-малко 11 души бяха убити в неделя вечерта при сблъсъци между силите за сигурност и протестиращите в град Равалакот, което доведе до мащабни репресии от страна на властите.

Регионалното правителство след това нареди да бъдат заведени дела за бунт срещу четирима изтъкнати лидери на забранения Комитет за действие "Авами" (КДА), става ясно от документи, с които журналистите на Ройтерс са се запознали. Обявена е и награда от 10 млн. рупии (35 951 долара) за информация, която ще доведе до ареста им, след като групата бе забранена в петък.

КДА призова за регионална стачка в знак на протест срещу запазването на 12 места за бежанци в законодателното събрание на Кашмир след изборите на 27 юли. Тези места са запазени за кандидати, които не живеят в Кашмир, а на други места в Пакистан.

"Музафарабад - най-големият главен град на Азад Кашмир, с население от 550 000 души - е напълно опустял", разказва жителят Захид Амин.

"Всеки магазин, всеки пазар, всеки булевард, всяка улица и всеки базар е напълно затворен", добави той.

Правозащитната организация "Амнести интернешънъл" заяви, че "насилието и мащабните репресии срещу протестите в контролираната от Пакистан част на Джаму и Кашмир - включително спиране на интернета, спорни масови арести и употреба на смъртоносна сила - продължават тревожното влошаване на човешките права в региона".

Министерството на вътрешните работи и на Пакистан и правителствените власти на Кашмир до момента не са коментирали ситуацията, отбеляза Ройтерс.

Предишните масови демонстрации през последните две години, водени от КДА, в знак на протест срещу нарастващите цени на брашното и електроенергията, се превърнаха в смъртоносни, след сблъсъци между поддръжници на групата и силите за сигурност.