Урсула фон дер Лайен: Европа винаги е била континент на строители

Европа винаги е била континент на строители и сградите й са не само камък и стомана, но и израз на нейните култура, ценности и начин на живот, заяви председателят на Евяропейската комисия Урсула фон дер Лайен при откриването на третото издание на Фестивала на европейския Баухаус в Брюксел.

В центъра на фестивала тази година е търсене на решения за устойчиво, приобщаващо и красиво строителство на достъпни жилища с участието на граждани, инициативи и местни общности на фона на жилищната криза в Европа.

Фон дер Лайен очерта предизвикателствата, поставени от геополитическите шокове, нарушаващи икономическите процеси, крайните климатични явления, проявите на вътрешен и външен екстремизъм, които разтърсват европейските демокрации, отбелязвайки, че те изискват промяна в подхода.

Тези предизвикателства не означават, че трябва да спре да се строи, а че трябва да се строи различно - по-устойчиво, по-трайно и с по-добра свързаност. В този контекст Новият европейски Баухаус е израз на необходимостта да се положат споделени усилия, за да бъдат разрешени въпросите, които имат най-голямо значение за европейските граждани - от достъпни жилища, индустрия и инфраструктура, отговарящи на принципите на прехода към чиста енергия, до самата демокрация, посочи тя.

Инициативата, започнала през 2020 г., вече обхваща 700 проекта, над 2000 организации и милиони хора от цяла Европа, но и отвъд нея - от Бразилия до Япония, каза Фон дер Лайен.

Изградената от човека среда е източник на до 35 процента от отпадъците в Европа и 12 процента от национланите емисии на парникови газове. Това означава, че сгради, построени съобразно принципите на кръговата икономика, могат да имат огромен принос за общностите, природата и климата, подчерта председателката на Еврокомисията.

Същевременно устойчивостта и конкурентоспособността могат да се развиват в синхрон - нарастването на световното търсене на чисти технологии и материали може да даде на европейските предприятия конкурентно предимство. Става въпрос и за икономическа независимост - колкото повече рециклираме, толкова по-малко внасяме и толкова по-малко сме зависими от уязвими вериги на доставки, отбеляза Фон дер Лайен.

Тя припомни, че предстои по-късно тази година да бъде приет Законодателният акт за кръговата икономика, който трябва да създаде единен европейски пазар за висококачествени рециклирани материали и съответно да доведе до увеличаване на предлагането и засилване на търсенето на такива материали.

По отношение на развитието на инициативата Нов европейски Баухаус Фон дер Лайен обяви, че през следващите две години ще бъдат отпуснати допълнителни 50 млн. евро за Академията на Новия европейски Баухаус, които ще бъдат използвани за изграждане на умения, проучвания и експериментиране, както и за развитието на нови центрове на Академията на НЕБ. Като голяма стъпка напред Фон дер Лайен открои откриването на първия международен център на Академията на НЕБ - в Украйна, обещавайки всестранна подкрепа за възстановяването на страната от войната, започнала през 2022 година.

Жилищната криза е една от най-неотложните, пред които са изправени европейците в момента, подчерта председателката на Еврокомисията.

Домът е нещо повече от четири стени и покрив - той е основата, върху която хората градят живота и семействата си; той е важен за здравето, за работата им, за чувството за принадлежност. Когато хората пуснат корени, цели общности процъфтяват заедно с тях, каза тя.

Кризата с достъпността и наличността на жилищата е проблем, който в момента тревожи всички европейски градове, подчерта и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Жилищната криза, по думите му, засяга не само домакинствата с ограничени възможности, но и средната класа и най-вече младите хора. Липсата на жилища, които са основно човешко право, има отражение и върху доверието в демокрацията. Поради тази причина въпросът излиза на предните места в дневния ред на европейските институции, включително чрез представената от Еврокомисията стратегия за достъпни жилища, която цели да бъдат преодолени острият недостиг на жилища и високите цени, на които те се предлагат.

Компетенцията за разрешаване на този проблем остава на национално, регионално и местно равнище, но европейските институции трябва да намерят начин да допълнят и подкрепят тези усилия, подчерта Коща.

Усилията за преодоляване на жилищната криза носят потенциала и да засилят демократичната система в Европа и повишат конкурентоспособността й, каза той.

Инициативата Нов европейски Баухаус е начин да се намерят устойчиви, иновативни и достъпни решения за предизвикателствата, пред които са изправени градовете, чрез участие на гражданите и местните общности и по този начин - засилване на демократичния процес, отбеляза председателят на Европейския съвет.

Разчитаме на колективното вдъхновение, въображението и творчеството на всички нови, новосъздадени и независими общности и проекти, както и на идеите, които заедно раждате в неформалната обстановка, каза той.

Фестивалът на Новия европейски Баухаус продължава до 13 юни в брюкселския „Юбелпарк" и в залите на Музея за изкуства и история експерти от международни организации, правителства и академичните среди, към известни мислители, специалисти от областта на архитектурата, дизайна, науката и гражданското общество в търсене на решения за изграждане на по-екологично съобразни, приобщаващи и красиви пространства за живот в Европа.