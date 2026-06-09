Замразяват партийното финансиране в Австрия до 2028 г.

Ден преди да произнесе пред парламента реч, посветена на темата да бюджетните въпроси, министърът на финансите на Австрия Маркус Мартербауер се отказа от планираното увеличение на държавното финансиране за партиите и парламентарните групи, съобщиха електронните медии.

„Финансирането на партиите, парламентарните групи и политическите академии няма да бъде увеличавано през следващите две години. Във времена, когато всички трябва да дадат своя принос, и политическите партии ще допринесат за бюджетната консолидация", заяви канцлерът Кристиан Щокер в официално съобщение.

Вицеканцлерът Андреас Баблер изрази удовлетворение от постигнатото споразумение в писмено изявление, гласящо: „Със замразяването на финансирането за партиите, парламентарните групи и академиите днес успяхме да договорим конкретен принос от страна на политиката. Добре е, че най-накрая изпращаме ясен сигнал."

„За нас от НЕОС още от самото начало беше ясно, че във време на криза, когато всички трябва да затягат коланите, и партиите трябва да пестят от собствените разходи", заяви ръководителката на НЕОС Беате Майнъл-Райзингер.

Опозицията също приветства решението. Генералният секретар на Австрийската партия на свободата (АПС) Михаел Шнедлиц го определи като „важен успех на АПС". Според него общественият натиск, упражняван от партийния лидер Херберт Кикъл, „в крайна сметка е дал резултат", се казва в официално съобщение.

„Смятам, че е добре политиката да даде знак, че също пести", каза говорителят по бюджетните въпроси на опозиционната партия на Зелените Якоб Шварц.

Междувременно заплатите на политиците се очаква да се увеличат с 1 процент през 2027 година, съобщава агенция AПA, позовавайки се на източници от правителството.

През последните години на федерално ниво - включително за федералния президент, членовете на правителството и депутатите - имаше няколко периода без увеличение на възнагражденията. По принцип законът предвижда ежегодна индексация на заплатите на политиците. Решенията за увеличението на възнагражденията на регионално ниво се вземат от отделните федерални провинции, припомня австрийското радио и телевизия в информация за замразеното партийно финансиране.