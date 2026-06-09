5 държави от ЕС предлагат предпазни механизми за бъдещите членки на евроблока

Европейският съюз трябва да обсъди възможността за временно ограничаване на някои права на глас на бъдещите нови членове на блока и за създаване на по-строги гаранции за върховенството на закона. Това са написали от Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург в съвместен документ, видян от Ройтерс и цитиран от БТА.

В ситуация, в която Черна гора, която се надява да се присъедини към ЕС през 2028 г., и Албания, Украйна и Молдова, които се стремят да напреднат в преговорите си за членство, еврочленките обсъждат дали правилата за нови членове трябва да бъдат променени. Някои столици настояват ЕС да създаде по-силни механизми за защита за бъдещите членове, отчасти заради опита на блока с отстъпление от демократичните стандарти в Унгария по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан.

Документът описва възможни варианти, които могат да бъдат включени в бъдещите договори за присъединяване, включително нов механизъм за наблюдение и „клауза за защита", която да позволява предприемане на мерки при сериозно отстъпление в области като демокрацията и свободата на медиите.

„ЕС трябва да проведе задълбочен дебат относно възможността за временни, преходни ограничения на правото на глас на нови държави членки, особено в части от законодателството на ЕС, при които се изисква единодушие", пишат петте държави, като посочват разширяването, външната политика и бюджета на ЕС като области, в които в момента е необходимо съгласието на всички страни членки.