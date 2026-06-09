Туск: Отхвърляме всички споразумения за Украйна, постигнати без полско участие

Полският министър-председател Доналд Туск предупреди днес, че Варшава ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украйна, ако Полша бъде изключена от процеса на вземане на решения, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

В неделя украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Лондон с лидерите на „Европейската тройка" (Е3) включваща британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, което предизвика въпроси в Полша относно отсъствието на страната от срещата.

На пресконференция след провеждането на тази среща без полско участие Туск заяви, че е отправил категорично дипломатическо предупреждение директно към Берлин.

„Тази сутрин проведох продължителен разговор с канцлера Мерц, който ми обясни мотивите и представи подробности за разговорите в Лондон", каза Туск. „Заявих съвсем ясно, че от гледна точка на Полша всякакви договорености, постигнати без нашето участие, няма да бъдат уважавани или считани за обвързващи за нас. Полша е абсолютно незаменим елемент във всяка сериозна дискусия за бъдещето на Украйна и региона", заяви той.

Туск добави, че Полша не е единствената страна, която е недоволна от затворения формат на „Европейската тройка". Той съобщи пред журналисти, че вчера е разговарял с италианския министър-председател Джорджа Мелони, която според него „не е особено въодушевена от съществуването на формата Е3".

В същото време полският премиер обяви, че през следващите дни ще бъде организирана среща в разширен формат с участието на пет държави, включваща Полша и Италия наред с членовете на „Европейската тройка".

„Проблемът е, че когато има „Група на тримата", италианците и ние сме недоволни. Когато има „Група на петимата", Испания казва: „Чакайте, ние също сме голяма европейска държава." А когато се срещаме във формата на всички 27 държави членки на ЕС, очевидно е много трудно да се вземат бързи решения заради изискването за единодушие", заяви Туск, посочвайки потенциалното дипломатическо напрежение около различните формати на европейско лидерство.

Той също така изрази сериозен скептицизъм към появяващите се предложения за бързо започване на диалог с руския президент Владимир Путин относно войната.

„Трябва да е пределно ясно, че никой в Европа няма да играе ролята на арбитър между Русия и Украйна. В тази война ние сме на страната на Украйна", каза Туск. „Украйна не може да загуби тази война, а Русия не може да я спечели."

Той определи настоящата европейска дипломация като „сложна игра на влияние между големите сили и амбициозни държави като Полша, които са важен фактор, но не винаги присъстват на всички ключови срещи".