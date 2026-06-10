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Най-малко 13 загинали в Афганистан при пакистански въздушни удари

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СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Най-малко 13 души бяха убити, а 14 бяха ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в три афганистански провинции, съобщи днес говорителят на афганистанските талибани Забихула Муджахид, цитиран от Асошиейтед Прес.

Според Муджахид ударите са били насочени срещу афганистанските провинции Хост, Кунар и Пактика. Той добави, че при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж, предава БТА.

Пакистан към момента не е отговорил на запитване за коментар на тази информация, отбелязва АП.

Пакистан и Афганистан в продължение на няколко месеца водиха смъртоносни сражения, при които загинаха стотици хора, след като Афганистан предприе трансгранична атака срещу Пакистан в отговор на пакистански въздушни удари в Афганистан.

Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан. Кабул отхвърля тези обвинения.

СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

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