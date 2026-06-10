Хирург в Солун осъден за превантивна двойна мастектомия без доказан риск от рак

Апелативният съд в Солун осъди хирург на три години лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок за извършване на превантивна двойна мастектомия на пациентка, без да е налице доказана генетична предразположеност към рак на гърдата. Съдът призна лекаря за виновен и причиняване на тежка телесна повреда с евентуален умисъл, като преквалифицира първоначалното обвинение. На първа инстанция медикът беше получил присъда от пет години затвор. Случаят датира от 2018 г., когато жена от Централна Македония, заради фамилна обремененост с рак на гърдата, редовно преминавала профилактични прегледи. След откриване на калцификати в гърдата лекарят ѝ препоръчал генетично изследване за наследствен риск от заболяването. По думите на пациентката той я уведомил, че резултатът е положителен и препоръчал незабавна превантивна двойна мастектомия. След интервенцията жената получила сериозни усложнения, наложило се отстраняване на имплантите и продължително лечение. Впоследствие тя се свързала с изследователския център, който трябвало да извърши генетичния тест, и разбрала, че такова изследване изобщо не е било направено, въпреки че е заплатила 800 евро за него. Когато по-късно действително се подложила на генетично изследване, резултатът бил отрицателен. В своя защита лекарят отрече обвиненията и заяви, че решението за мастектомията е било медицински обосновано и взето съвместно с пациентката, въз основа на семейната ѝ история, възрастта и откритите калцификати. Освен наказателното дело, жената е потърсила правата си и по граждански ред, като съдът вече е присъдил обезщетение в нейна полза. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в Гърция и постави отново на дневен ред въпросите за медицинската етика, информираното съгласие на пациентите и контрола върху високорисковите хирургични интервенции.