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Гърция затяга контрола върху имотните сделки, проверява 5 900 случая

Бойка Атанасова, Атина

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снимка: pixabay

Гръцката данъчна администрация ΑΑΔΕ започва мащабна кампания за проверки на 5 900 сделки с недвижими имоти, дарения, наследства и родителски прехвърляния. Мярката идва след отчетен ръст от 14% на приходите от данък върху прехвърлянето на имоти през първото тримесечие на 2026 г.

Под прицел ще бъдат случаи на освобождаване от данък при покупка на първо жилище, големи семейни дарения и сделки с имоти в райони, където липсва система за обективна данъчна оценка. Особено внимание ще се отделя на схеми за прехвърляне на средства чрез близки роднини с цел избягване на по-високо данъчно облагане.

Според данните на ΑΑΔΕ само за първите три месеца на годината приходите от данък върху прехвърлянето на недвижими имоти са достигнали близо 150 милиона евро. Това потвърждава, че въпреки високите цени и ограничения брой жилища, интересът към гръцкия имотен пазар остава силен.

Данъчните власти предупреждават, че ще проверяват не само самите сделки, но и законността на използваните данъчни облекчения, произхода на средствата и реалните отношения между участниците в прехвърлянията. За собствениците на имоти това означава по-строг контрол и необходимост от прецизна документация при всяка сделка.

Контролът обхваща всички сделки, попадащи в рисковите категории.

Особено важно е за българите, които през последните години масово купуват ваканционни имоти в Северна Гърция, да разполагат с документи за произход на средствата, договори, банкови преводи и коректно подадени данъчни декларации, ако попаднат под лупата на проверяващите.

снимка: pixabay

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