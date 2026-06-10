Мини промени в гръцкото правителство

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Гръцкото правителство обяви ограничени кадрови промени, съобщи правителствения говорител Павлос Маринакис.

С решение на премиера Кириакос Мицотакис за заместник-министър на транспорта е назначен Георгиос Коцирас.

Промени има и в други ведомства. За заместник-министър на националната икономика и финансите с ресор данъчна политика е назначен Димитрис Маркопулос, а за заместник-министър на околната среда и енергетиката Марилена Сукули.

Същевременно Тасос Хадзивасилиу поема поста заместник-министър на външните работи, отговарящ за европейските въпроси.

След преминаването на Димитрис Маркопулос във финансовото министерство, неговото място като парламентарен представител на управляващата партия заема Стратос Симопулос, депутат от Солун.

Полагането на клетва на новия заместник-министър и новоназначените заместник-министри ще се състои на 12 юни пред президента на Гърция Константинос Тасулас.