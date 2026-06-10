ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Михаил Константинов: Гюров и Кандев на президентск...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23011380 www.24chasa.bg

Мини промени в гръцкото правителство

Бойка Атанасова, Атина

432
Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Гръцкото правителство обяви ограничени кадрови промени, съобщи правителствения говорител Павлос Маринакис.

С решение на премиера Кириакос Мицотакис за заместник-министър на транспорта е назначен Георгиос Коцирас.

Промени има и в други ведомства. За заместник-министър на националната икономика и финансите с ресор данъчна политика е назначен Димитрис Маркопулос, а за заместник-министър на околната среда и енергетиката Марилена Сукули.

Същевременно Тасос Хадзивасилиу поема поста заместник-министър на външните работи, отговарящ за европейските въпроси.

След преминаването на Димитрис Маркопулос във финансовото министерство, неговото място като парламентарен представител на управляващата партия заема Стратос Симопулос, депутат от Солун.

Полагането на клетва на новия заместник-министър и новоназначените заместник-министри ще се състои на 12 юни пред президента на Гърция Константинос Тасулас.

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)