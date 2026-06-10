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САЩ с нови удари срещу Иран

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Американските въоръжени сили съобщиха, че са започнали да нанасят нови удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обеща да отговори на свалянето на американски боен вертолет „Апачи", предаде Ройтерс Това е поредната ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран, която заплашва крехкото примирие между двете страни, отбелязва агенцията.

Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че „ударите за самоотбрана" са започнали в 17:00 часа вашингтонско време по нареждане на Тръмп.

„Мисията е пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия", се казва в изявление на Централното командване, цитирано от БТА. Американски служител заяви, че вертолетът „Апачи" се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Централното командване съобщи, че двамата членове на екипажа са били спасени от морски дрон и са в стабилно състояние.

Звуци от експлозии са били чути в източните части на иранската провинция Хормозган, съобщи иранската агенция „Фарс".

Иранските държавни медии също така съобщиха, че има потвърдена информация за попадение на снаряд в Сирик, както и че са били чути експлозии на остров Харг и в близост до Бандар Абас.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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