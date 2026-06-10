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Иран: Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор

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Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иран заплаши с ответни удари след американските атаки срещу цели в Иран, нанесени в отговор на свалянето на американски военен вертолет, предаде ДПА.

„Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор", написа рано тази сутрин в Екс иранският външен министър Абас Арагчи.

„Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. В историята на Персийския залив има много глави за трагичната съдба на нахлуващите чужденци", добави той, цитиран от БТА.

Новинарският портал „Аксиос" цитира американски официален представител, според когото американските сили са бомбардирали ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че ударите са „пропорционален отговор на неоправданата иранска агресия".

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е свалил американски военен вертолет край бреговете на Оман.

Според иранските медии САЩ вече са прекратили атаките си.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

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