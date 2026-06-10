Участници в антимигрантските протести в Белфаст опожариха автомобили и подпалиха къщи

Протестиращи в Белфаст опожариха автобус на градския транспорт, множество автомобили, включително полицейски, и подпалиха няколко къщи, съобщи в. „Белфаст Телеграф", цитиран от световните агенции. Антимигрантските протести обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан.

Вестникът публикува снимка, на която се вижда горящ полицейски брониран автомобил, в който е попаднала бутилка със запалителна смес. На други снимки се вижда горящ полицейски автомобил, опожарени леки автомобили и трактор.

Според изданието, жителите в източната част на Белфаст са били евакуирани заради пожар. Британската обществена медия Би Би Си добави, че в същата част на града около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Те обяснили действията си с това, че искат да „изгонят чужденците". Телевизионният канал „Скай Нюз" съобщи за пожар в супермаркет с продукти от Близкия изток.

Вестник „Таймс" съобщи за антимигрантски протести в Глазгоу и в Единбург в Шотландия. „Дейли Мейл" публикува снимки на протестиращи, събрали се в Лондон и Саутхемптън, пише още БТА.