Конгресът на САЩ одобри проект за 70 млрд. долара за борбата с нелегалната имиграция

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ направи още една крачка към излизане от задънената улица по въпроса за финансирането на мерките за борба с нелегалната имиграция, след като републиканците в Камарата подкрепиха законопроект на стойност 70 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Очаква се законопроектът сега да бъде изпратен в Белия дом за подпис от президента Доналд Тръмп. Сенатът прие финансирането рано сутринта в петък, предава БТА.

Законопроектът ще осигури финансиране за Службата за имиграция и митнически контрол (АЙС) и Агенцията за митнически и граничен контрол на САЩ за следващите три години.

Демократите отказаха да подкрепят финансирането за имиграционния контрол, след като през януари агенти убиха двама американски граждани в Минеаполис. В резултат на това бе прекъснато финансирането на Министерството на вътрешната сигурност, което доведе до дълги опашки на летищата. През април законодателите се съгласиха да финансират работата на министерството, която не е свързана с репресивните мерки на Тръмп срещу имиграцията.

Тръмп многократно провали усилията на републиканците да приемат закона в Сената, тъй като обяви подкрепата си в него да бъдат включени един милиард долара за сигурността на балната зала, която строи в Белия дом, както и 1,8 милиарда долара за фонд за изплащане на компенсации на политическите му съюзници, които твърдят, че правителството на предходния президент Джо Байдън ги е преследвало неправомерно.

Финансирането за балната зала беше премахнато от законопроекта, а републиканците отхвърлиха поправките за налагане на ограничения върху фонда изплащане на компенсации, след което обаче администрацията заяви, че ще се откаже от него.

Демократите категорично се противопоставиха на финансирането за имиграционния контрол, но не успяха да постигнат споразумение с Белия дом за пакет от реформи в замяна за подкрепата им за финансирането.