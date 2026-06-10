Мъж загина при взрив на кола край Москва, името му е в списък с врагове на Украйна

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Мъж загина при бомбен атентат срещу автомобила му в руската столица Москва. По непотвърдена информация става дума за полковник или генерал от руските ракетни войски, съобщиха руски и украински блогъри, цитирани от ДПА.

Взривът избухнал вчера около 17:30 ч. под движеща се лека кола марка БМВ, съобщи руският Следствен комитет и добави, че е образувано следствено дело, без да уточни какви са версиите, по които се работи.

Според вестник "Комерсант" бомбата, която е била с половин килограм тротилов еквивалент, е била поставена под автомобила.

Предполага се, че адресът на 57-годишната жертва в квартал "Балашиха" от 2023 г. е присъствал в публично достъпен списък с врагове на Украйна.

През април миналата година генерал от руския Генерален щаб беше убит при бомбен атентат срещу автомобил в източните покрайнини на Москва.

Снощи властите обезвредиха подозрителен предмет в Югозападна Москва чрез контролирана експлозия.

Украйна се защитава от пълномащабната руска инвазия вече повече от четири години. Разузнавателните ѝ служби редовно атакуват руски военни и украинци, които сътрудничат на Русия, често пъти чрез бомбени атентати срещу автомобилите им.