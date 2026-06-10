Откриха двамата германски туристи, които се загубиха в планините на Албания

Двама германски туристи, изчезнали в планинска зона до град Либражд в Източна Албания от повече от 48 часа, бяха открити в добро здравословно състояние, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря".

След получаване на информация за изчезналите туристи екипи за гражданска защита и местни жители започнаха операция по издирването им, тъй като планинският терен в зоната е труден, а доброто покритие на мобилните оператори – проблемно.

Причината за изчезването им е повреда в автомобила, с който се придвижвали в зоната, която наложила изоставянето му. Впоследствие туристите излезли на път в района и се качили на случаен микробус, който минавал оттам.

По информация на портала те са били открити в късния следобед вчера, след което отново са се присъединили към група планинари, водена от гид, който първоначално също беше обявен за изчезнал заедно с тях.