Митрофанова: Правителството на Радев засега само устно подобрява отношенията с Русия

Новото българско правителство засега е готово само устно да подобри двустранните отношения с Русия. Това заяви посланик Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на новото правителство на България, ръководено от Румен Радев.

"Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто нищо не се е променило както на външния министър, така и на дипломатите, които представляват България на всички международни платформи. Терминът "руската агресия" продължава да доминира в българския език извън България", каза дипломатът.

"Искам да подчертая, че доминира извън България, тук, вътре, всичко звучи по-сдържано, официалните лица се опитват да избегнат тази тема", каза тя.

Според нея това състояние на нещата се дължи на факта, че Радев е постигнал толкова категорична и абсолютна победа именно благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени.

В действителност обаче засега наблюдаваме по-умерена реторика на думи, докато в практическо отношение все още не се случва нищо съществено, подчерта дипломатът.

Митрофанова потвърди, че бизнес контактите между страните практически са замразени. По нейни думи връзките са прекъснати по много въпроси.

По думите ѝ в момента не се водят никакви разговори в сферата на енергетиката, а като цяло остава неясно в кои области изобщо би могло да се преговаря.

"Вероятно бихме могли да говорим за газ, но Европейският съюз няма да позволи това, така че нямам големи основания за оптимизъм относно разширяването на сътрудничеството между двете страни", допълни дипломатът.

"Румен Радев и неговото правителство ще направят всичко възможно в рамките на границите, които той е определил в Европейския съюз и НАТО. Те имат и ще имат този ограничител, тъй като са членове на тези синдикати. Затова не бих чакала никакви фундаментални промени в двустранните отношения засега. Внимателно следим развитието на ситуацията, но е минало твърде малко време и е твърде рано да се правят категорични заключения", коментира Митрофанова.