ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Напрежението между Полша и Украйна заради историче...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23012213 www.24chasa.bg

Техеран призова страните от Персийския залив да възпрепятстват американските удари срещу Иран

1260
Иран СНИМКА: Pixabay

Техеран заяви, че страните от Персийския залив имат „законова и морална отговорност" да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършвани от техните територии. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази, предаде Франс Прес.

Иранското Министерство на външните работи заяви в комюнике, че всички страни от региона трябва „да попречат на американската армия и на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран".

Министерството предупреди, че Техеран „няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана", включително като атакува бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република, предава БТА.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание