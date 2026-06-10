Техеран призова страните от Персийския залив да възпрепятстват американските удари срещу Иран

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Техеран заяви, че страните от Персийския залив имат „законова и морална отговорност" да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършвани от техните територии. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази, предаде Франс Прес.

Иранското Министерство на външните работи заяви в комюнике, че всички страни от региона трябва „да попречат на американската армия и на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран".

Министерството предупреди, че Техеран „няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана", включително като атакува бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република, предава БТА.