Френското правителство се опитва да овладее кризата с пропуските в съдебната система

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Миналата година депутатът Давид Топиак е изпратил писмо до френското Министерство на правосъдието, предупреждавайки за сериозни кадрови и организационни проблеми в прокуратурата на град Ош в южния департамент Жерс, предаде Ройтерс.

„Липсата на ресурси и персонал засилва усещането на гражданите, че са изоставени от съдебната система, която изпитва затруднения да изпълнява своите функции", пише Топиак през април миналата година.

Година по-късно прокуратурата в Ош се превърна в епицентър на разрастваща се политическа криза, свързана с начина, по който съдебната система разглежда случаите на сексуално насилие над деца. Кризата обхвана правителството на президента Еманюел Макрон, което управлява без парламентарно мнозинство и се ползва с ниска популярност.

Скандалът избухна след убийството на 11-годишно момиче на име Лиана, което изчезна в град Фльоранс на 29 май, след училище.

Вниманието бе насочено към съдебната система, след като прокурорите от Ош съобщиха, че основният заподозрян е бил обвинен в изнасилване на непълнолетно лице по разследване, започнало след жалба, подадена през август миналата година, но до момента на ареста му във връзка с изчезването на Лиана така и не е бил разпитан.

На 5 юни срещу него официално бяха повдигнати обвинения за отвличане и убийство. Неговите адвокати отказаха коментар.

В понеделник вечерта десетки хиляди хора се събраха на протести в цяла Франция, скандирайки: „Защитете нашите деца".

Демонстрациите увеличиха натиска върху министъра на правосъдието Жералд Дарманен, а общественото възмущение се засилва от ширещото се недоволство от управлението на Макрон преди президентските избори догодина, предава БТА.

„Ядосани сме", заяви на протеста в Париж Ан-Сесил Мейфер, представителка на организацията Фондация на жените, която защитава правата на жените.

„Омръзна ни да ни правят на глупаци. Ясно е, че системата не работи и е ясно, че хората на отговорни позиции – правителството и президентът – не правят това, което трябва", заяви тя.