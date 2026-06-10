Анализатори от Скопие за срещата Йотова-Силяновска: Тест за нов тон в комуникацията

Предстоящата днес среща между българския президент Илияна Йотова и президентът на Северна Македония Гордана Силяновска, която пристига в София за участие в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), продължава да е водеща новина в Скопие.

Макар и натоварена с големи очаквания, анализаторите в страната не разглеждат предстоящата среща като „голям пробив", а като опит за „отваряне на канал за нормален разговор между Скопие и София".

Според част от тях „всичко, което не е инцидент, може да бъде напредък в отношенията между двете държави".

„Рамката на срещата, а и самият формат, (това че) става дума за срещи, които продължават 35 до 45 минути, ни кара да очакваме, че това ще бъде протоколна среща или среща за изграждане на доверие. Не вярвам, че ще бъде таргетиран „слонът в стаята", казва за ТВ 24 политологът Люпчо Петковски.

„Срещата между Гордана Силяновска и Илияна Йотова в София няма да бъде просто протоколна среща в кулоарите на регионална среща на върха. Тя се случва във време, когато отношенията между Скопие и София все още са обременени от политическо недоверие, отворени исторически въпроси и въпроси на идентичността, както и от блокирания македонски европейски път. Именно това определя срещата в София като евентуален тест за нов тон в комуникацията между двете страни, опит за намаляване на напрежението и възстановяване на доверието в диалога", пише сайтът „Свободен печат".

Според анализатора Петър Арсовски отношенията между двете държави „се развиват в увеличен политически антагонизъм" и такива срещи могат да помогнат за постигане на някакъв нормален канал на комуникация, но той не очаква „някакъв политически пробив, а ако стане дума за проблемния въпрос, двете страни само ще повторят своите позиции".

За провеждането на среща с българския президент информира Гордана Силяновска в интервю. Президентът на Северна Македония каза, че очаква на срещата „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем" и я определи като „естествено продължение" на срещата между двете в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където с Йотова са имали „приятен женски разговор".

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски от своя страна заяви, че не знае какво би могъл да очаква и какво би било евентуалното съдържание на срещата.

По ТВ „Сител" Петър Арсовски каза, че е необходим диалог и между външните министри на двете държави, така че „двете линии да вървят паралелно, защото става дума за общия политически климат" между България и Северна Македония.

„Българското външно министерство има по-директно влияние върху европейските институции, но политическата среда трябва да бъде променена изцяло, за да очакваме някакъв напредък. Особено имайки предвид позицията на нашето правителство за някакви нови преговори около позицията на България. И въпреки че това е малко вероятно, трябва да се осъществяват повече такива срещи", каза Арсовски.

Същевременно всички медии в страната информират, че заедно с президента на Северна Македония в София пристига и министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, но негова среща с българския външен министър Велислава Петрова не е предвидена. Първата среща между двамата в Брюксел беше последвана от реакции в Скопие и устен демарш до посланика на страната ни в Северна Македония, заради термина „северномакедонски колеги", използван от Петрова, а след официалната им среща на 22 май в Швеция Муцунски заяви, че не е голям оптимист, че България ще промени позицията си по отношение на условието за начало на преговори на Северна Македония с ЕС.