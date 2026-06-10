Охранители на кораб край Йемен влязоха в престрелка с въоръжени мъже в малка лодка

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Охранители на борда на товарен кораб край бреговете на Йемен в Аденския залив влязоха в престрелка с въоръжени мъже в малка лодка днес, съобщиха от британските въоръжени сили, предаде Асошиейтед прес.

Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство към британските въоръжени сили съобщи, че охранителите са успели да прогонят нападателите.

Все още никоя групировка не е поела отговорност за атаката.

По-рано йеменските бунтовници хуси заявиха, че ще възобновят атаките си срещу кораби, свързани с Израел, които преминават през Червено море. Междувременно сомалийските пирати също станаха по-активни в региона, отбелязва АП, цитирана от БТА.