Употребата на канабис от младежите в Гърция бележи рекордни нива за последните 25 години

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Употребата на канабис от тийнейджърите в Гърция бележи рекордни нива за последните 25 години, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", позовавайки се на данни от доклад на гръцкия национален център, изготвен за агенцията на Европейския съюз по наркотиците и включен в Европейския доклад за наркотиците 2026.

Според данните 11,5 процента от 16-годишните младежи в Гърция употребяват канабис. За последните десет години случаите на лечение на зависими от канабис младежи в Гърция са нараснали с 32 процента.

При лечението на пристрастените към кокаин и други силни наркотици ръстът е още по-голям. За последните пет години нарастването е със 106 процента, а в последните десет – с 256 на сто.

Полусинтетични канабиноиди също имат голям дял, като 44 на сто от употребяващите канабис 16-годишни ги използват. През миналата година гръцките власти са иззели голямо количество вейпове, съдържащи подобни вещества, сочат още данните, цитирани от БТА.