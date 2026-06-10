КМГ: В Китай е завършен най-големият проект за интеграция на слънчева енергия, водород и съхранение

На 10 юни от Китайската корпорация за енергийни инвестиции (CHN Energy) съобщиха, че инвестиционният им проект в Жудун, провинция Джъдзян, за интеграция на слънчева енергия, водород и съхранение е напълно завършен. Това пише КМГ.

Проектът се намира в крайбрежната зона на Жудун, а общата мощност на слънчевите панели е 400 000 киловата. Построени са нова брегова 220-киловолтова подстанция, водородна станция с капацитет за производство на 1500 стандартни кубични метра водород на час и електрохимическа станция за съхранение на енергия.

Проектът е първият в страната, който интегрира производство на електричество, водород и съхранение на енергия, като съчетава комплексно използване на енергията с управление на крайбрежната екология. Това е и най-големият в страната демонстрационен морски проект за интеграция на слънчева енергия и водород, реализиращ ефективна система „електричество – съхранение – водород".