КМГ: България отваря врата към Китай – шанс за инвестиции и развитие

Посещението в България на високопоставена делегация, водена от съветника в Държавния съвет на Китай г-жа Шън Ицин и проведените срещи с премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова, предизвикаха редица коментари, свързани с новите хоризонти за българо-китайското сътрудничество и внасянето на повече прагматизъм в тези отношения. Това пише КМГ. Оптимистичната насоченост на анализатори и коментатори е предизвикана, както от думите на българския министър-председател, че „ България и Китай могат да бъда пример за успешно партньорство във време на глобална несигурност и динамични геополитически промени", така и от отправената от китайския държавен съветник покана към българския премиер да посети Китай до края на тази година.

По този повод, в ексклузивен коментар за КМГ политикът и експерт по дигитални технологии Детелин Опров е категоричен, че разговорите между премиера Румен Радев и китайския държавен съветник Шън Ицин очертават възможен нов икономически курс за България, който е основан на прагматизъм, инвестиции и търсене на нови възможности за икономически растеж. „Основен акцент в срещата бяха перспективите за нови китайски инвестиции у нас, както и дългоочакваното стартиране на директни полети между София и Пекин – стъпка, която може да улесни бизнеса, туризма и търговския обмен между двете държави" казва експертът и продължава: „Особено важно е, че България има шанс да заеме по-активно място в китайската глобална инициатива „Един пояс, един път" , най-мащабния проект за развитие на транспортни, логистични и икономически връзки между Азия и Европа. Благодарение на стратегическото си географско положение, страната ни би могла да се превърне в важен логистичен и търговски център на Балканите". Очакванията са, че участието в подобни инициативи може да донесе реални ползи – инвестиции в инфраструктура, индустриални зони, транспортни връзки, складови бази и модерни технологии, с които България разполага, а това от своя страна означава нови работни места, повече икономическа активност и по-силни позиции за България като мост между Изтока и Европа." Детелин Опров припомня, че в отговор на думите на българския премиер, китайската страна потвърди желанието си за по-тясно партньорство и отправи покана към Румен Радев за официално посещение по-късно тази година. „Подобни дипломатически сигнали често са знак, че разговорите имат потенциал да преминат от добри намерения към конкретни икономически проекти", добавя той и изразява мнението си, че в период на икономическа несигурност, високи цени и нужда от нови инвестиции, прагматичният подход към отношенията с Китай може да се окаже разумен ход за България. Разбира се, всяко партньорство трябва да бъде защитено от гледна точка на националния интерес, но отказът от икономически възможности също има своята цена. В края на коментара си българският политик се надява, че ако разговорите прераснат в реални инвестиции и включване на България в ключови международни икономически коридори като „Един пояс, един път", това може да се превърне в сериозен тласък за българската икономика през следващите години.