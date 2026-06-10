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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23013156 www.24chasa.bg

Расте броят на жертвите на мощното земетресението във Филипините

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Мъж минава край свлачище, активирало се след земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер във Филипините. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четиридесет и пет са вече жертвите на мощното земетресение в южните части на Филипините. Ранените са 630 души са ранени, а 17 души остават в неизвестност, съобщи днес представител на гражданската защита, цитиран от ДПА и БТА.

Повечето от новорегистрираните жертви са в провинция Западно Давао, където шестима души са загинали при свлачище, а двама - след като са били ударени от падащи отломки, заяви Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-ръководител на Службата за гражданска защита.

Осемнадесет жертви са регистрирани в провинция Сарангани, където беше епицентърът на земетресението с магнитуд 7,8, станало в понеделник. В съседната провинция Южно Котабато жертвите са 15, като някои от тях са в град Генерал Сантос. Една жертва има в провинция Давао дел Сур.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология регистрира над 2200 вторични труса след земетресението, което разтърси страната в първия ден от учебната година и засегна повече от 3,2 милиона ученици.

Повече от 3000 сгради са били повредени или разрушени, а пътища и мостове също са понесли щети, заяви Алехандро. Международното летище на град Генерал Сантос е понесло щети, но вчера филипинските власти го отвориха за полети с хуманитарна помощ и за правителствени самолети.

Щетите по инфраструктурата от земетресението се оценяват на 562,8 милиона филипински песо (около 9,16 милиона щатски долара).

Държавни и частни спешни екипи продължават операциите по издирване, спасяване и възстановяване в засегнатите райони, добави Алехандро.

Мъж минава край свлачище, активирало се след земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер във Филипините. СНИМКА: РОЙТЕРС

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