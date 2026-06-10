Пакистан съобщи за 26 убити бойци при удари по скривалища на границата с Афганистан

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Въоръжените сили на Пакистан нанесоха удари по скривалища на екстремисти по границата с Афганистан и убиха най-малко 26 бойци. Това съобщи днес министърът на информацията на Пакистан Атаула Тарар, цитиран от Ройтерс и БТА.

Талибанските власти в Кабул казаха по-рано, че при ударите в три провинции са загинали 13 цивилни, включително 11 деца.

Пакистан и Афганистан в продължение на няколко месеца водиха смъртоносни сражения, при които загинаха стотици хора, след като Афганистан предприе трансгранична атака срещу Пакистан в отговор на пакистански въздушни удари в Афганистан.

Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан. Кабул отхвърля тези обвинения.