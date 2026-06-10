Млади китайски дизайнери преосмислят традициите чрез творчески продукти

В дизайнерско студио в окръг Уди, провинция Шандун в Източен Китай, 22-годишният дизайнер Ли Дзей разработва нова линия културни и творчески продукти, вдъхновени от древната китайска астрономия.

На екрана на компютъра му 28-те съзвездия от традиционната китайска астрономия и астрология са превърнати в изчистени, модерни символи, които включват мотиви с характерна китайска естетика.

„Младите дизайнери трябва да действат като мост. Трябва да пренесем старите традиции в нови форми на изразяване, като същевременно помагаме на хората днес да преоткрият своите културни корени", каза Ли.

Ли някога е учил и работил в Шанхай, метрополис, където е развил своята артистична визия и е разширил хоризонтите си като млад дизайнер.В крайна сметка обаче той решава да се върне в родния си град Уди, за да стартира собствен бизнес. Известен в историята с производството на сол и риболова, окръгът се гордее с богато културно наследство.

След като провежда обширно проучване на пазара, Ли установява, че старинният град Уди, крайбрежната култура и народните обичаи предлагат изобилие от творческо вдъхновение, което до голяма степен остава неизползвано. Виждайки тази възможност той започна да вгражда местни културни елементи в младежки и ориентирани към пазара културни и творчески продукти, насочени към съвременните потребители.

Фокусирайки се върху старинния град Уди, Ли е разработил повече от 30 продукта. Сред най-популярните е магнит за хладилник, вдъхновен от билет за лодка за обиколки из стария град.

„Включих местни забележителности като Лотус Бей, старинния град и кулата Хайфън в дизайна. Малката лодка върху магнита може да се плъзга от едната към другата страна, което позволява на посетителите да преживеят отново пътуването си, докато си играят с него", споделя Ли.

Ли не е единственият. В цял Китай все повече млади дизайнери се обръщат към традиционната и местната култура за вдъхновение.

В град Анцин, провинция Анхуей, също в Източен Китай, Хуан Шен е разработил десетки продукти, вдъхновени от операта „Хуанмей" – традиционен китайски оперен жанр. В град Луоян, провинция Хънан, в централен Китай, млади предприемачи са съчетали прочутата култура на градините с божури в града и елементи от трицветната глазирана керамика от династията Тан (618–907 г.) с кафе, сладкиши и други храни.

„Културните продукти не се състоят просто в отпечатването на традиционни мотиви върху стоки. Ключът е да се намери естествена връзка между традицията и съвременния живот", каза Ли.

През последните години, с нарастващата международна популярност на китайската култура и увеличаването на броя на чуждестранните туристи, посещаващи Китай, културните и творческите продукти се превърнаха във все по-ярък прозорец, през който хората могат по-добре да разберат китайската култура.

В средата на май нова чанта в китайски стил с тигрова глава, носена от сина на Илон Мъск по време на посещението им в Китай, стана хит в интернет. Вдъхновена от традиционните шапки и обувки с тигрова глава от северозападен Китай, чантата е проектирана от младия дизайнер Лиу Сивей и демонстрира привлекателността на иновативните китайски културни продукти сред чуждестранната публика.

„Чуждестранните клиенти може да не разбират напълно китайската история и културните значения, които стоят зад тези дизайни, но могат да оценят художественото качество и ориенталската естетика на тези мотиви", каза Ли.

С оглед на това Ли се е опитал да превърне традиционната китайска култура в графики, мотиви и цветове, които според него могат да служат като общ език за междукултурната комуникация.

Тъй като 2026 г. е годината на Коня по китайския лунен календар, Ли създава забавен дизайн с конска тематика, който изобразява три коня, галопиращи напред, символизиращи жизненост и напредък.

„Цветовете на трите коня произхождат от традиционната китайска палитра, включваща пурпурно, смарагдово и индиго. Телата им също са украсени с класически мотиви от традиционните новогодишни гравюри върху дърво, запазвайки простия чар на народното изкуство", смята Ли.

Дизайнът е приложен върху редица културни продукти. Неговите продукти бяха избрани за глобална изложба за дизайн, която обиколи множество страни и региони, включително Турция, Канада и Индонезия.

Тъй като все повече млади китайски дизайнери обръщат поглед към родните си места, традициите и по-широкия свят, китайските културни и творчески продукти се развиват далеч отвъд обикновените сувенири. Така те все повече се превръщат в носители на китайски истории и ориенталската естетика.

„Китайската традиционна култура може да бъде видяна от света, стига да намерим правилния начин да я представим", категоричен е Ли.