Звездата от "Х-Мен" Тайлър Мейн е диагностициран с рядък рак на гърдата

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Звездата от "Х-Мен" Тайлър Мейн разкри, че му е поставена диагноза рак на гърдата.

59-годишният актьор, който е най-познат с ролята си на Сабретут в хитовия филм „Х-Мен" от 2000 г. съобщи, че започва химиотерапия във видеоклип, споделен в социалните мрежи.

„Имам лоши новини. Днес започвам химиотерапия. Един на всеки 750 мъже ще бъде диагностициран с рак на гърдата през живота си, а аз съм един от тях", каза бившата звезда от World Championship Wrestling в клипа.

„Тъй като рядко се говори за това, обикновено се открива в по-късни стадии и има по-лоши резултати. Искам да променя това. Присъединете се към моето пътуване, за да размажем това нещо. Изпратете това на 10 от вашите приятели и ги накарайте да ме следват, защото хората трябва да чуят това", продължи той.

В края на видеото той е заснет в болницата, където започва химиотерапия и казва: „Майната на рака!"

В описанието на публикацията си той пише: „Да. Имам рак на гърдата. И да, това е изключително рядко. Само 1% от случаите на рак на гърдата са при мъже."

Актьорът сподели, че в началото е искал да запази диагнозата си в тайна.

„Ще бъда честен, първата ми реакция беше да го пазя в тайна. Искам да кажа, че е малко неудобно", разказва още той.

„Но после разбрах, че при мъжете диагнозата се поставя по-често в напреднали стадии, тъй като за това не се говори", добави Мейн.

След това той благодари на съпругата си, Рена Гърлингс, за това, че го е подтикнала да се подложи на лечение.