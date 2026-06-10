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Хонконг празнува 29-ата годишнина от завръщането към Родината с редица събития и безплатен градски транспорт

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Специалният административен район Хонконг ще организира широка гама от промоции и събития по повод 29-ата годишнина от завръщането към Родината, която се отбелязва на 1 юли. Това пише КМГ.

Организирани от правителството и местните общности, тези оферти и дейности обхващат обществения транспорт, културата, изкуствата, развлеченията, ресторантьорството и търговията на дребно, като носят празнично настроение на жителите на целия град.

В областта на обществения транспорт всички трамвайни линии ще предлагат безплатни пътувания на пътниците от 1 до 3 юли. Метрото ще раздаде 71 000 еднопосочни билета чрез томбола на 1 юли и ще предложи отстъпки за Airport Express. Освен това на 1 юли ще бъдат предложени безплатни пътувания по няколко фериботни линии.

В областта на културата, изкуствата и отдиха на 1 юли ще бъде предложен безплатен достъп до редица платени съоръжения за отдих и култура. Очаква се и над 1000 ресторанта и търговци да предложат отстъпки за хранене в празничния ден.

Междувременно Хонконгският жокей клуб ще организира специално събитие на хиподрума Ша Тин на 1 юли. Трамвайът „Пийк", „Нгонг Пинг 360", „Оушън парк Хонконг" и „Тай Кун" също ще предоставят билети с намаления.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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