Гърция одобри по-бърза депортация на мигранти, на които е отказано убежище

Гръцкият парламент одобри във вторник късно вечерта законодателна промяна за ускорено депортиране на лица, на които е отказано убежище и разрешаване на прехвърлянето им към „центрове за връщане" в държави извън ЕС, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Процедурата ще може да се приложи след като бъдат постигнати двустранни споразумения с трети страни за създаване на подобни „центрове за връщане" (return hubs).

Гърция е основна точка за влизане на мигранти и беше на предна линия при мигрантската вълна в периода 2015-2016 г., когато милиони граждани на държави от Близкия изток и Африка пристигнаха в Европа, припомня Ройтерс. Оттогава потокът на мигранти е намалял, но на два гръцки острова – Крит и Гавдос, разположени в близост до африканския бряг, се наблюдава пристигането на голям брой лодки с чуждестранни граждани, предимно тръгващи от Либия.

През миналата седмица депутати и правителства в ЕС договориха нови правила, които позволяват мигранти, които трябва да напуснат Евросъюза, да бъдат изпращани в „центрове за връщане" в трети държави. Тази мярка предизвика остра критика от страна на организациите, които защитават човешките права. Според тях това би могло да доведе до злоупотреби.

Гърция работи с Нидерландия, Дания, Германия и Австрия за създаването на съвместни центрове за транзит и връщане на мигранти. Двустранните разговори с Уганда по темата в момента са в застой.

Преди гласуването в парламента вчера министърът на миграцията Танос Плеврис съобщи, че европейски държави водят преговори с трети държави като целта е да се постигне споразумение в рамките на тази година, за да може „центровете за връщане" да заработят през 2027 г. „Гръцкото правителство вече води консултации с две африкански държави", е посочил Плеврис пред гръцката агенция АНА-МПА без да уточнява кои са те.