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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23013420 www.24chasa.bg

Китайската ракета-носител „Джуцюе-2E Y6“ изстреля 2 нови спътника в космоса

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Във вторник Китай успешно изстреля ракета-носител „Джуцюе-2E Y6", за да пренесе два нови спътника в космоса. Това пише КМГ.

Ракетата-носител излетя в 16:23 ч. (пекинско време) от пилотната зона за иновации в търговската космическа дейност „Дунфън" в северозападната част на Китай. Двата спътника се наричат Spacesail DTC 01 и China Mobile 02. Това беше осмата мисия с ракети-носители от серията „Джуцюе-2".

Според разработчика на ракетата, китайската частна ракетна компания LandSpace, „Джуцюе-2E Y6" е двустепенна криогенна ракета-носител с течно гориво, с диаметър на корпуса 3,35 метра.

Ракетата има товароносимост от 6 тона до ниска околоземна орбита и 4 тона до 500-километрова слънчево-синхронна орбита, посочи разработчикът.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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