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Износът на автомобили от Китай е нараснал с 68,7% през май

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската асоциация на автомобилните производители съобщи днес, че през месец май износът на автомобили от страната е запазил тенденцията си към бързо нарастване. Това пише КМГ.

Според последните данни обемът на изнесените автомобили през май е достигнал 930 000 бройки, което представлява ръст от 68,7% на годишна база. С това износът за втори пореден месец се задържа на нива над 900 000 превозни средства.

Отчита се изключително висок ръст при електромобилите, като техният износ е достигнал 446 000 бройки, отбелязвайки увеличение от 1,1 пъти на годишна база.

Представител на асоциацията подчерта, че Китай притежава най-завършената верига за производство и доставки в сектора на електромобилите в световен мащаб, което гарантира достатъчен производствен капацитет, контролируеми разходи и висока устойчивост на веригата за доставки срещу пазарни рискове.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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