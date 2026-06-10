Руските въздушни удари по пристанищата в Одеса заплашват износа на земеделска продукция на Украйна

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Руските въздушни атаки срещу украинските черноморски пристанища вече са нанесли сериозни щети на експортните терминали и заплашват значително да намалят доставките, включително ключовия износ на селскостопанска продукция, предупреди днес Украинският синдикат на производителите на хранителни стоки (UAC), цитиран от Ройтерс и БТА.

По данни на организацията всички количества желязна руда и над 90 на сто от украинския селскостопански износ преминават през трите пристанища в района на Одеса, които формират основния логистичен център на страната. Приходите от земеделския експорт съставляват основната част от валутните постъпления на Украйна.

През последните месеци Русия значително е засилила ударите по пристанищната инфраструктура, като са засегнати терминали и съоръжения за съхранение и износ на зърно и слънчогледово олио - основни стоки в селскостопански експорт на страната.

„Ситуацията в пристанищата в района на Одеса е достигнала критична точка. Систематичните руски обстрели разрушават логистичното сърце на Украйна", се посочва в позиция на профсъюза.

Предприятията са изчерпали финансовите си резерви за постоянни ремонти под обстрел и че без държавна програма и подкрепа от международни фондове възстановяването на терминалите е невъзможно, отчита синдикатът, като не се посочват необходимите средства, нужни за възстановяването на съоръженията.

Според оценки на Световната банка (СБ) нужните средства за възстановяване на транспортния сектор на Украйна възлизат на 96,3 млрд. долара към края на 2025 г., като около 60 на сто от щетите са свързани с ограничен достъп до пристанищата.

В района на пристанищата са разположени десетки терминали за зърно и маслодайни култури, част от които са собственост на големи чуждестранни компании.

„Ако терминалите не могат да се възстановяват бързо, износът ще се срине, складовете ще се препълнят, а фермерите няма да разполагат с оборотни средства за следващата сеитба", предупреждава Украинският синдикат на производителите на хранителни стоки, допълвайки, че „това представлява заплаха за продоволствената сигурност както на Украйна, така и в световен мащаб".

Украйна е изнесла над 34 млн. тона зърно от началото на сезон 2025/26 г., спрямо 38,6 млн. тона за същия период на предходния сезон, сочат официални данни.