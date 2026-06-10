Майка съди Франция след разкрития за сигнали срещу заподозрения по случая "Лиана"

Майката на 10-годишно момиче, която преди 10 месеца е подала жалба, че то е било многократно изнасилвано от задържания във връзка със смъртта на 11-годишна Лиана във Франция мъж, обяви, че ще съди френската държава заради допусната сериозна грешка, съобщават Франс прес и Бе Еф Ем Те Ве, цитирани от БТА. Жената също така е подала жалби срещу министъра на правосъдието, срещу прокуратурата в градовете Тулуза и Ош, които не са взели под внимание подадените преди почти година от нея сигнали. Тя е подала жалба и срещу следователите от френската жандармерия. Жалбите са с мотива, че всички тези институции са изложили на опасност човешки живот и не са помогнали на човек, намиращ се в опасност.

Жената, която е румънка, е идентифицирана във френски медии условно като Одре. Дъщеря й, която също е румънка, е идентифицирана условно като Роза. Роза е била приятелка на двете дъщери на Жером Барела, 41-годишния мъж, задържан във връзка със смъртта на 11-годишаната Лиана от френския град Фльоранс. Момичето изчезна на 29 май и за последно е било видяно в колата на Барела. Тялото й беше намерено на 4 юни в изоставен селскостопански силоз, в който преди време е работел Барела.

В хода на разследването стана ясно, че срещу Барела е бил подаден сигнал за изнасилване от майката на Роза. Пред медиите тя разказа как се е стигнало до този сигнал. Одре сподели, че дъщеря й редовно била канена на гости на дъщерите на Барела. Той се възползвал многократно сексуално от нея именно по време на тези гостувания. Първоначално детето не споделило нищо с майка си и нейния житейски партньор, но когато те видели, че то става все по-затворено, го разпитали и то разказало какво е преживяло. Майката подала сигнал в полицията. По време на разпитите на Роза детето разказало, че в някои случаи е било викано в дома на Барела без там да са двете му дъщери. Барела бил много настойчив, заплашвал, че ще се самоубие, ако Роза не дойде в къщата му. Той също така й правел подаръци и непрестанно й пишел по УотсАп. Според майката на детето властите не са направили достатъчно по случая и това е довело именно сега до смъртта на Лиана.

Смъртта на 11-годишната Лиана породи възмущение в страната и протести в Фльоранс, в Париж и в други френски градове. В тези протести участваха около 60 000 души, припомня Франс прес.

Разследването на смъртта на Лиана показа, че срещу Жером Барела са били подавани и други сигнали за сексуални посегателства над непълнолетни и за непристойно държание с момичета. Тези сигнали не са довели до никакво наказание за него. Сигналите са били подавани в прокуратурата на град Ош, където в понеделник също имаше протест, по време на който демонстрант завърза с бяла кърпа очите на статуята на Темида пред сградата на местната прокуратура.

Заради случая с Лиана премиерът Себастиен Льокорню свика спешно заседание на ключови министри. На това заседание вчера беше предложено затягане на наказанията за серийни изнасилвачи на непълнолетни. Досега те бяха осъждани на 20 години затвор, а сега ще им се налагат доживотни присъди.

Новите мерки, приети от правителството, предвиждат и ускорени разследвания в срок до три месеца на престъпления срещу непълнолетни.

Гореспоменатите мерки ще бъдат включени в законопроекта за защита на децата, който ще бъде разгледан от парламента на 15 юли.