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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23013609 www.24chasa.bg

САЩ са поискали от Белгия да забрани пътуванията от Конго заради разпространението на ебола

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Посланикът на САЩ в Белгия е поискал да бъдат прекратени пътуванията от Конго Снимка: Рixabay

Посланикът на САЩ в Белгия е поискал от белгийското правителство да прекрати пътуванията от Демократична република Конго заради разпространението на заразата от ебола, съобщиха местни медии. Белгия поддържа тесни исторически връзки с ДР Конго, а белгийският национален превозвач изпълнява всеки ден полети между Брюксел и Киншаса.

В съобщенията се пояснява, че посланиците на Вашингтон в Европа са поискали сходни мерки от правителствата в страните, където са изпратени и са предупредили, че в противен случай САЩ ще спрат да допускат европейски граждани на своя територия. Пояснява се, че досега в САЩ не е отчетен случай на ебола, но опасенията растат покрай световното футболно първенство и пристигащите запалянковци от цял свят. Допълва се, че от средата на май САЩ не допускат пътници от ДР Конго или Уганда, ако нямат право на постоянен престой или американско гражданство.

Белгийският министър на здравеопазването Франк Ванденбрук не е отговорил засега на искането на посланика на САЩ и продължава да следи препоръките на Световната здравна организация, се посочва в статиите. Отбелязва се, че белгийците, които се завръщат от ДР Конго и Уганда, биват поставяни под карантина, пише БТА.

Посланикът на САЩ в Белгия е поискал да бъдат прекратени пътуванията от Конго Снимка: Рixabay

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