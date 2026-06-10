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Китай и Русия изразиха безпокойството си от ескалацията в Близкия изток

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Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия Снимка: СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Пекин днес изрази "дълбокото си безпокойство" от американските и иранските удари в Близкия изток и призова двете воюващи страни да "спрат ескалацията на ситуацията", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Китай е дълбоко обезпокоен от настоящата ситуация в Иран", заяви говорителят на министерството на външните работи на Китай Лин Цзян. "Замесените страни трябва да останат спокойни и да се въздържат, да спрат да подхранват конфликта, да прекратят ескалацията на ситуацията и да предприемат конкретни стъпки за намаляване на напрежението", каза той по време на редовната си пресконференция.

Ли Цзян призова за "всеобхватно и трайно примирие възможно най-скоро".

Русия също изрази "изключително безпокойство" от новата ескалация в Близкия изток и призова за "въздържане", заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Призоваваме страните да се въздържат и незабавно да прекратят въоръжените атаки", каза тя, след като Иран обяви, че е атакувал американски бази в Персийския залив в отговор на ударите на Вашингтон срещу ирански цели по протежение на Ормузкия проток.

Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия

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