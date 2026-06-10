Три години затвор за военни, нападнали с киселина активист в Индонезия

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Военен съд в Индонезия осъди четирима военнослужещи на лишаване от свобода за срок до три години за участието им в нападение с киселина срещу активист, известен с кампаниите си срещу нарастващата роля на армията в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Един от подсъдимите получи присъда от три години затвор, вторият - две години и половина, третият - две години, а четвъртият - година и половина, заяви съдия Фреди Фердиан. Първият и вторият подсъдими са били и дисциплинарно уволнени от армията, добави той.

Съдията посочи, че нападението не е било повлияно от никаква „командна верига".

Четиримата военнослужещи бяха признати за виновни по обвинения в тежко предумишлено нападение след атаката срещу Андрие Юнус, заместник-координатор на Комисията за изчезнали лица и жертви на насилие – правозащитна организация, известна още като „КонтраЕс".

В отговор на решението адвокатите на подсъдимите заявиха, че ще обмислят обжалване.

Четиримата военнослужещи са били членове на военното разузнаване на Индонезия и са имаби звания капитан, старши лейтенант и младши сержант, заяви съдия Зайнал.

Първият подсъдим е получил най-тежката присъда, защото именно той е извършил нападението и е подтикнал останалите да се включат в него, добави той. Вторият подсъдим е бил този, който е предложил използването на киселина, докато третият и четвъртият „са действали пасивно, като са участвали" в нападението.

По-рано прокурорите поискаха всички подсъдими да получат присъди от по две години и половина лишаване от свобода.

Началникът на военното разузнаване подаде оставка през март, което беше определено като поемане на отговорност за нападението от говорител на армията.

Друг съдия заяви, че подсъдимите са подготвили атаката, защото са били „обидени и възмутени" от Андрие, който прекъсна парламентарно заседание на закрити врата в хотел през 2025 година, на което присъстваха военни представители.

Миналогодишното заседание беше посветено на промени във военното законодателство на Индонезия, които биха позволили повече военнослужещи да бъдат назначавани на граждански длъжности.

Освен това те били възмутени, защото Андрие е обвинил армията в това, че е стояла зад националните протести през август миналата година, заяви съдията.

„Нападението е резултат от собствената инициатива и спонтанни действия на подсъдимите", добави той.

Вследствие на нападението Андрие е получил изгаряния по 20% от тялото си, а дясното му око е било тежко увредено.

От индонезийския клон на правозащитната неправителствена организация "Амнести интернешънъл" заявиха, че присъдата не носи справедливост за Андрие и „не отчита по надлежния ред участието на други лица или евентуалната командна верига".