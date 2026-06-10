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12 са убити и поне 9 са ранени при масова стрелба в Йоханесбург

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Криминалисти оглеждат мястото на инцидента, при който въоръжени мъже са открили огън край Йоханесбург СНИМКА: РОЙТЕРС

Няколко нападатели убиха 12 души и раниха поне девет при масова стрелба късно през нощта в Йоханесбург, като това е поредният подобен инцидент, който разтърси южноафриканския град, предадоха Асошиейтед прес и БТА, позовавайки се на местните власти.

Полицията съобщи, че над 10 предполагаеми нападатели са отишли с микробус до нерегулирано селище в предградието Кливланд в Йоханесбург, след което са открили огън по хората там.

В Южна Африка имаше няколко широко отразени в медиите масови стрелби, включително две през декември, при които загинаха повече от 20 души. В едно от нападенията също участваха няколко стрелци.

Стрелбите понякога са свързани с банди, занимаващи се с незаконен добив на полезни изкопаеми, които действат в Йоханесбург и околностите му. Предградието Кливланд е свързано с незаконна минна дейност.

Според полицейско изявление нападателите „се придвижвали из района, откривайки огън по жители и членове на общността на няколко места, преди да избягат от мястото на инцидента със същия автомобил."

Жертвите са девет мъже и три жени, се посочва в изявлението. Единадесет души са загинали на място, а още една жертва е починала в болницата.

Полицията издирва нападателите. Мотивът за стрелбата все още остава неясен, заявиха те.

Нерегулираните селища в Южна Африка са жилищни райони, които не попадат в устройствените правилници и обикновено са съставени от бараки или подобни постройки.

Криминалисти оглеждат мястото на инцидента, при който въоръжени мъже са открили огън край Йоханесбург СНИМКА: РОЙТЕРС

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