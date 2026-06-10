Папа Лъв XIV осъди насилието срещу жени пред 40 000 души в Барселона

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Папа Лъв XIV осъди насилието срещу жени и призова психичното здраве да бъде приоритет в здравните системи по време на бдение, проведено пред около 40 000 души на Олимпийския стадион в Барселона, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Бдение в Барселона, изпълнено с размисли

От пристигането си в Барселона, Лъв XIV редува каталунски език с испански в публичните си изяви.

Папа Лъв XIV се застъпи за здравна система, която включва психичното здраве сред своите приоритети, „това невидимо и широко разпространено неразположение, което засяга и младите хора", в отговор на въпрос на млада жена, преживяла дълбока депресия, на бдението, проведено на Олимпийския стадион „Луис Компанис" в Барселона.

Той също така осъди отровния климат в семейните отношения и по-специално насилието срещу жени, което за съжаление често води и до фемициди и призова обществото да се справи с тази драматична реалност.

Освен това той осъди „идолопоклонството на печалбата и стремежа винаги да бъдеш победител" и „култа към собствения образ", който преобладава в нашите общества като упойка, която притъпява съвестта ни.

Благословение на линейки за Украйна

Лъв ХIV благослови линейките, пътуващи за Украйна, в рамките на хуманитарен коридор, организиран от монахинята Лусия Карам, преди да участва в първото си масово събитие в Барселона. Церемонията се състоя в близост до стадиона, след като папата прие предложението, направено му преди време от доминиканската монахиня чрез фондацията на манастира „Санта Клара", която тя ръководи.

Латиноамерикански доброволци и среща с Бед Бъни в Мадрид

Преди това папата завърши посещението си в Мадрид със среща с 12 000 от 18 000 доброволци, които направиха възможни събитията от престоя му в града.

Папата им благодари за работата им и заяви, че „тези дни, благодарение на доброволците, този град (Мадрид) е израснал и е по-близо до Божието царство" и ги насърчи да продължат работата си.

„Сестри и братя, нека продължим по този път със смирение и кротост", заяви той.

Папа Франциск също поздрави пуерториканския певец Бед Бъни и семейството му на частна среща в края на събитие на стадион „Сантяго Бернабеу" в Мадрид, съобщи говорителят на Ватикана Матео Бруни.

Срещата между Бенито Антонио Мартинес Окасио (Бед Бъни) и папата се състоя в края на събитието, което събра 80 000 души от Мадридската епархия на стадиона, където певецът беше със семейството си и група други хора.

Светски протести по време на посещението на Лъв XIV

Няколко светски организации осъдиха използването на обществени ресурси за религиозни събития и липсата на институционален неутралитет по време на посещението на папата в Барселона. Протестът се проведе по време на демонстрация в квартал Борн в Барселона, организирана от Атеисти на Каталуния, организациите „Ферер и Гуардия" и „Europa Laica" (Светска Европа), бореща се за секуларизъм в знак на протест срещу посещението на папата.

Демонстрацията също така призова политическите сили да осигурят образование, свободно от догми и напълно светско. Протестиращите поискаха отмяната на споразуменията от 1979 г. с Ватикана, които адаптираха отношенията между църквата и държавата към новата испанска конституция от 1978 г.