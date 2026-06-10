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Иран: Дипломатическите усилия не могат да напредват при непрекъснати нарушения на обявеното примирие

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Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Дипломатическите усилия със САЩ не могат да напредват при непрекъснати нарушения на обявеното примирие, заяви днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Тази нощ Техеран и Вашингтон се размениха нови удари в региона на Персийския залив, припомня агенцията.

Багаи обвини Вашингтон в подкопаване на дипломацията чрез противоречиви послания, променящи се позиции и многократни нарушения на прекратяването на огъня. Той добави, че Израел също вреди на процеса чрез многократни нарушения на прекратяването на огъня в Ливан.

„След събитията през изминалата нощ трябва да преоценим (дипломатическия път с Вашингтон) ... всеки дипломатически процес изисква поне минимално стабилна среда", заяви Багаи.

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

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