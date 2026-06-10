Папа Лъв XIV ще благослови кулата на „Саграда фамилия", посветена на Иисус Христос

Папа Лъв XIV, който е на визита в Барселона, ще благослови кулата на „Саграда фамилия", посветена на Иисус Христос, предаде Асошиейтед прес. Със завършването й, базиликата в каталунския град стана най-високият християнски храм в Европа.

Жозеп Турул, който отговаря за катедралата, организира специална обиколка за журналисти преди очакваното посещение на папа Лъв Четиринадесети.

Базиликата „Саграда Фамилия" в Барселона крие множество символи, художествени детайли и реликви, които продължават да изненадват дори хората, работещи в храма, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Сред най-интересните елементи на проектираната от архитекта Антони Гауди катедрала са т.нар. „магически квадрат" на Фасадата на Страстите Христови, при който сборът на числата във всяка посока е 33 - възрастта на Иисус Христос при разпъването му на кръста, както и малък лабиринт, символизиращ необходимостта от запазване на вярата, когато човек се чувства объркан.

Храмът е известен и с множеството природни мотиви в архитектурата си. В една от кулите повече от две десетилетия успешно гнезди семейство соколи скитници, върнати в Барселона в рамките на програма за възстановяване на вида.

В подземната крипта на базиликата, смятана за нейното духовно сърце, е гробът на Гауди. В ход е процес за канонизирането на архитектът, починал през 1926 г. В криптата на базиликата посетителите могат да видят огромна морска раковина от Филипините, използвана за светена вода. Според Жозеп Турул тя е още един пример за стремежа на Гауди да вплете природата в архитектурата и символиката на храма.

Сред най-ценните реликви в „Саграда фамилия" са литургични одежди и предмети, свързани с предишни папски посещения, включително одеждата, използвана от папа Бенедикт Шестнадесети при освещаването на базиликата през 2010 г., отбелязва Асошиейтед прес.